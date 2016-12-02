Черкесск, 2 декабря, 2016, 17:00 — ИА Регнум. В число руководителей субъектов, которые могут опасаться попасть в «черный список», глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, скорее всего, не входит. По крайней мере, ситуаций, которые бы требовали смены главы региона, в республике не наблюдается.

Kremlin.ru Рашид Темрезов

Экономические показатели в республике улучшаются. Жители региона недовольства главой региона не высказывают. Ничего не предсказывает и утрату доверия — глава Карачаево-Черкесии был избран на второй срок в сентябре 2016 года. Его кандидатуру предложил для голосования президент РФ Владимир Путин.

Кроме Темрезова в списке претендентов на должность главы были председатель комитета парламента КЧР по науке, образованию, культуре, спорту, делам молодежи и туризму Исмель Биджев и заместитель председателя комитета Народного собрания КЧР по национальной политике, внешним связям, местному самоуправлению и делам некоммерческих организаций Виктор Бородкин.Депутаты Народного собрания республики поддержали кандидатуру Темрезова единогласно, за него отдали голоса все 49 парламентариев, присутствовавших при голосовании.

Как отмечал сам новый «старый» глава, приоритетной задачей органов власти Карачаево-Черкесии является повышение качества жизни населения. Подводя итоги социально-экономического развития республики в 2016 году, на недавней пресс-конференции Темрезов заявил, что за год во многом удалось добиться положительных результатов. Однако есть и снижение темпов экономических показателей в отдельных отраслях.

В числе положительных тенденций руководитель региона назвал рост номинально начисленной заработной платы и снижение численности зарегистрированных безработных. Уровень регистрируемой безработицы на конец сентября 2016 года составил 1,7% от численности экономически активного населения. Уровень средней заработной платы бюджетников на август 2016 года составил 20,9 тыс. рублей, темп роста превысил 103%.

Улучшаются и демографические показатели, по которым Карачаево-Черкесия входит в пятерку лучших регионов страны. Так, продолжительность жизни с 2000 года увеличилась на шесть лет, а за последние четыре года выросла более чем на год и составила 74,4 года в 2015 году.

Также в Карачаево-Черкесии сохраняется естественный прирост населения. Число родившихся детей в 2016 году составило уже 4517 человек. В 2015 году на этот же период было зарегистрировано 3296 детей.

Динамично развивается в республике сельскохозяйственная отрасль, отметил глава субъекта. По итогам девяти месяцев 2016 года объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей уже составил 21 млрд рублей, и есть надежда, что к концу года он составит 29,2 млрд рублей, что превышает прошлогодний показатель в 28 млрд рублей.

Увеличился объем вводимого жилья: за 10 месяцев 2016 года построено 136,5 тыс. м2 или 90% к соответствующему уровню 2015 года. 80% возведенного жилья является жильем экономкласса.

Растет объем инвестиций — в инвестиционный план республики в настоящее время включено 29 инвестиционных проектов на общую сумму более 220 млрд рублей. В 2016 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составит 16 млрд рублей.

Отрицательным моментом, по словам Темрезова, является спад в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды.

Выравнивается в текущем году индекс промышленного производства (ИПП), снижение которого было отмечено в 2013 году и было вызвано, по мнению Темрезова, кризисными явлениями в экономике страны, вызванными введенными против России санкциями. По итогам 10 месяцев 2016 года ИПП составляет уже 93,3%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии губернаторских выборов 2017 года в структуре Управления внутренней политики администрации президента должно появиться подразделение, которому предстоит изучить ситуацию в российских регионах.

После этого на рассмотрение президенту будет представлен ранжированный список субъектов по категориям: регионы, где требуется заменить главу, где в смене руководства нет необходимости и такие субъекты, где ситуация «не очевидна».