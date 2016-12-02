Москва, 2 декабря, 2016, 17:00 — ИА Регнум. Физкультурно-спортивные организации предлагается включить в перечень заказчиков, которые могут осуществлять госзакупки у единственного поставщика, если сумма закупки не превышает 400 тыс рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря, соответствующий приняла Госдума в первом чтении.

Александр Дейнека. Бег (фрагмент). 1933

Речь идет о ситуации, когда общий годовой объем таких закупок составляет не более 50% от совокупного годового объема закупок заказчика и не более 20 млн рублей. Сейчас такие правила существуют для организаций культуры.

По данным мониторинга контрактной системы, проводимого Минэкономразвития России, в настоящее время организации физкультуры и спорта (детские спортивные школы, спортивные клубы и другие организации) испытывают сложности в связи с тем, что в ряде случаев закупки указанных организаций невозможно спланировать заранее, так как они зависят от достигнутых спортивных результатов, отмечают в правительстве. «Закупки невозможно спланировать заранее, поскольку они зависят от выхода команд в следующий этап соревнований, это касается, в частности, закупок спортивной формы», — отметил замглавы МЭР Евгений Елин.

По мнению правительства, законопроект обеспечит своевременность и оперативность процедуры закупок для подготовки к проведению соревнований, увеличит эффективность и результативность осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд.

Также Госдума отклонила в первом чтении два законопроекта, также касающиеся установления особых правил для госзакупок организаций физкультуры и спорта.