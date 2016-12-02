Санкт-Петербург, 2 декабря, 2016, 16:56 — ИА Регнум. В вопросе получения иностранными гражданами российского паспорта существуют нюансы, связанные с безопасностью. Об этом 2 декабря в ходе совместного заседания Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку заявил президент РФ Владимир Путин.

Minsvyaz.ru Российские паспорта

«Я неоднократно обращал внимание правительства на то, что вопросы приобретения гражданства РФ, особенно гражданами экс-СССР, должны быть максимально разбюрокрачены. Здесь тоже есть масса вопросов, связанных с безопасностью», — сказал Путин.

По его словам, в России, «как и в США, много людей на нелегальном или полулегальном состоянии — более 10 млн человек»: «Это вызывает законное раздражение у населения — особенно в крупных городах».

Напомним, президент РФ Владимир Путин провёл совместное заседание Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку. Стороны обсудили вопросы поддержки и расширения участия общественных организаций, движений, добровольческих объединений в реализации государственной культурной политики, развития региональных театров и центров кинопроизводства, объединения усилий государства и общества в решении задач литературного просвещения, приобщения граждан к русской классической литературе.