Москва, 2 декабря, 2016, 16:22 — ИА Регнум. Американский общественно-политический деятель Мартин Лютер Кинг неоднозначно оценил бы нынешнее положение дел в США. Об этом 2 декабря в ходе совместного заседания Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Автор слов «У меня есть мечта» Мартин Лютер Кинг, если бы дожил до сегодняшнего дня, очень бы порадовался президенту с тёмным цветом кожи, но был бы недоволен, если бы узнал, что насилие полиции в отношении чернокожих продолжается», — сказал Путин.

Напомним, президент РФ Владимир Путин провёл совместное заседание Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку. Стороны обсудили вопросы поддержки и расширения участия общественных организаций, движений, добровольческих объединений в реализации государственной культурной политики, развития региональных театров и центров кинопроизводства, объединения усилий государства и общества в решении задач литературного просвещения, приобщения граждан к русской классической литературе.