Путин: Мартин Лютер Кинг был бы недоволен нынешней Америкой
Москва, 2 декабря, 2016, 16:22 — ИА Регнум. Американский общественно-политический деятель Мартин Лютер Кинг неоднозначно оценил бы нынешнее положение дел в США. Об этом 2 декабря в ходе совместного заседания Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку заявил президент РФ Владимир Путин.
«Автор слов «У меня есть мечта» Мартин Лютер Кинг, если бы дожил до сегодняшнего дня, очень бы порадовался президенту с тёмным цветом кожи, но был бы недоволен, если бы узнал, что насилие полиции в отношении чернокожих продолжается», — сказал Путин.
Напомним, президент РФ Владимир Путин провёл совместное заседание Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку. Стороны обсудили вопросы поддержки и расширения участия общественных организаций, движений, добровольческих объединений в реализации государственной культурной политики, развития региональных театров и центров кинопроизводства, объединения усилий государства и общества в решении задач литературного просвещения, приобщения граждан к русской классической литературе.