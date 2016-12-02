Москва, 2 декабря, 2016, 15:37 — ИА Регнум. 31 декабря государственные лотереи проведут в прямом эфире предновогоднего шоу телеканала НТВ праздничный розыгрыш. Сумма призового фонда составит 1 миллиард рублей. Об этом говорится в пресс-релизе АО «ТД «Столото».

Ekabu.ru Деньги

Как отметила директор по маркетингу и продажам торгового дома «Столото» Зоя Гафарова, «ежедневно победителями лотерей становятся сотни тысяч россиян, из них каждую неделю в стране появляются 15 новых миллионеров. Новогодняя лотерея — беспрецедентный для России розыгрыш, участником которого может стать каждый. Призовой фонд составит 1 миллиард рублей».

Рекордным лотерейным выигрышем в России, на сегодняшний день, остается сумма в размере более чем 358 миллионов рублей. В феврале 2016 года обладателем крупнейшего в стране суперприза стал житель Новосибирской области.