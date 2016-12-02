Санкт-Петербург, 2 декабря, 2016, 15:30 — ИА Регнум. Принцип свободы творчества незыблем, но внутренняя ответственность «властителей дум» должна быть высокой. Об этом 2 декабря в ходе совместного заседания Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку заявил президент РФ Владимир Путин.

ИА REGNUM Владимир Путин

«Принцип свободы творчества, я считаю, абсолютно незыблемым, но у всех свобод всегда есть вторая сторона — ответственность. Это во всех определениях свободы всеми признанными в мире философами так и излагается. У художника, у «властителя дум», так сказать, мера этой ответственности особенно высока», — сказал Путин.

По его словам, «с одной стороны, любые хулиганские выходки — попытки сорвать спектакли, выставки, — абсолютно недопустимы и должны пресекаться по всей строгости законом, и так мы будем делать»: «В то же время, в самой творческой среде — я хочу подчеркнуть именно эту сторону дела — должна быть определена грань между циничным оскорбительным эпатажем и творческой акцией».

Напомним, президент РФ Владимир Путин провёл совместное заседание Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку. Стороны обсудили вопросы поддержки и расширения участия общественных организаций, движений, добровольческих объединений в реализации государственной культурной политики, развития региональных театров и центров кинопроизводства, объединения усилий государства и общества в решении задач литературного просвещения, приобщения граждан к русской классической литературе.