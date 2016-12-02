Минск, 2 декабря, 2016, 15:20 — ИА Регнум. В нижней палате Национального собрания Белоруссии — Палате представителей 5 декабря примут маршала Сената Польши Станислава Карчевского. Об этом сегодня, 2 декабря корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ППНС.

ИА REGNUM Лампадки от меньшинств к памятнику Адаму Мицкевичу на углу улицы 17 сентября около «Дома поляков» в Гродно

Запланирована встреча польской делегации с председателем ПП НС Владимиром Андрейченко. В ходе переговоров планируется обсудить вопросы белорусско-польских отношений, в том числе межпарламентского сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, официальная Варшава не признала формирование Национального собрания Белоруссии на базе части депутатского корпуса Верховного совета Белоруссии по результатам всенародного референдума в ноябре 1996 года. Формирование двухпалатного органа стало итогом противостояния Александра Лукашенко и парламентской оппозиции. В дальнейшем Лукашенко получил постоянно «стерильную палату» (т.е. без единого оппозиционера), беспрекословно поддерживающую все его инициативы. По итогам парламентской кампании 2016 года среди членов ПП НС (которых в народе называют «палаточниками») появилось две женщины, которых власти называют представителями оппозиции.

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