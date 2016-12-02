Эрдоган призвал достать «доллары из-под подушки» и обменять их на лиру
Анкара, 2 декабря, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан страны поддержать национальную валюту, обменяв на нее или на золото доллары США, сообщает агентство Anadolu.
По его словам, валюту надо «вытащить из-под подушки» и принести в обменные пункты. «Тогда турецкая лира и золото поднимутся в цене», — сказал Эрдоган.
Говоря о падении турецкой лиры к доллару, глава государства напомнил, что «такое же пытались сделать в 2007—2008 годах». Также для привлечения инвесторов он обратился к банкам с призывом снизить процентные ставки.
Ранее на торгах 2 декабря турецкая лира обновила минимумы к доллару США. Это произошло на фоне новостей о планируемом внесении в парламент страны предложения по изменению конституции.
К 14:00 мск доллар США вырос к лире на 1,19% и оставил 3,54 лиры за доллар.