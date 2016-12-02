Анкара, 2 декабря, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан страны поддержать национальную валюту, обменяв на нее или на золото доллары США, сообщает агентство Anadolu.

Турецкая Лира

По его словам, валюту надо «вытащить из-под подушки» и принести в обменные пункты. «Тогда турецкая лира и золото поднимутся в цене», — сказал Эрдоган.

Говоря о падении турецкой лиры к доллару, глава государства напомнил, что «такое же пытались сделать в 2007—2008 годах». Также для привлечения инвесторов он обратился к банкам с призывом снизить процентные ставки.

Ранее на торгах 2 декабря турецкая лира обновила минимумы к доллару США. Это произошло на фоне новостей о планируемом внесении в парламент страны предложения по изменению конституции.

К 14:00 мск доллар США вырос к лире на 1,19% и оставил 3,54 лиры за доллар.