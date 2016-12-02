Москва, 2 декабря, 2016, 14:32 — ИА Регнум. Рост цен на нефть по расчетам ЦБ не вылечит внутренние проблемы экономики России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря, об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

ArtseBie Нефть

«Я хотела бы особенно заострить внимание на том, что рост цен на нефть, по нашим расчетам, не вылечит внутренние проблемы нашей экономики, но может создать иллюзию быстро возвращающегося благополучия», — сказала глава ЦБ в Госдуме.

При этом, по ее мнению, если в ситуации растущих цен на нефть ничего не менять и продолжать строить жизнь на экспорте углеводородов, это может обернуться застоем с невысокими темпами роста и усиливающимся отставанием от развитых стран.

Сценарий растущих цен на нефть предполагает повышение до $55 за баррель в 2019 году, отметила Набиуллина. «В этом сценарии восстановление экономики начнется раньше, но в дальнейшем темпы экономического роста существенно не превысят значений базового сценария, учитывая наличие именно внутренних структурных ограничений для роста, а не внешних в виде цены на нефть», — говорит она.

«По нашим оценкам, даже при росте цен на нефть после 2019 года темпы роста экономики стабилизируются на уровне 1,5- 2%», — заявила Набиуллина.