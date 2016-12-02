Вашингтон, 2 декабря, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Телефонные переговоры избранного президента США Дональда Трампа с некоторыми главами государств повергли в шок дипломатов, пишет газета The New York Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трампарарамп

По данным издания, Трамп выразил восхищение в адрес одного из «тиранов», который правит в своей стране очень долго — президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Кроме того, в разговоре с пакистанским лидером он выразил надежду, что посетит страну — в Пакистане никогда за восемь лет не был его предшественник, президент США Барак Обама.

Разговаривая в премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, Трамп нарушил дипломатический протокол, сказав ей «дайте мне знать, если соберетесь в США». Переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ также прошли с нарушением протокола — на них кроме Трампа и Абэ присутствовала только дочь главы США — Иванка.

Со своей стороны Белый дом обратился к Трампу с предложением оказать «профессиональную помощь». Пресс-секретарь Белого дома Джон Эрнест призвал избранного главу государства следовать определенному регламенту в планировании и проведении встреч с представителями других стран и выразил надежду, что Трамп будет пользоваться советами сотрудников Госдепа в иностранных вопросах.