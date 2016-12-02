Москва, 2 декабря, 2016, 13:50 — ИА Регнум. При устойчивой инфляции в 4% ЦБ может прийти к уменьшению разрыва между показателями инфляции и величиной ключевой ставки. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря, об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отвечая на вопросы депутатов Госдумы по основным направлениям денежно-кредитной политики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Когда мы придем к устойчивой инфляции 4%, превышение ее номинальной ключевой ставкой может быть не таким большим, как сейчас — по нашим оценкам, между 2,5% — 3%, для того чтобы удерживать низкую инфляцию», — сказала она.

Сейчас есть несколько факторов, влияющих на то, что этот разрыв большой, отметила она. «Первый — это высокие инфляционные ожидания, они должны существенно снизиться, как говорят экономисты, «заякориться». Пока они повышены, и это отражается в принятии людьми решений, установления цен бизнесом, покупками и так далее», — пояснила Набиуллина.

Второй фактор — это то, что бюджет дефицитный и тратятся резервные фонды, отметила глава ЦБ. «На рынке появляется структурный профицит ликвидности, и автоматически смягчаются ставки на рынке», — указала она. По слова главы ЦБ, по мере снижения инфляционных ожиданий будет снижаться и ключевая ставка.

Величина ключевой ставки Банка России составляет с 16 сентября 2016 года 10%.