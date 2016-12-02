Краснодар, 2 декабря, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Около 3,6 тыс. потребителей остаются без электроэнергии в Краснодарском крае после снегопада, накрывшего регион 30 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в министерстве энергетики РФ 2 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Как сообщается, на данный момент без света остаются жители городского округа Горячий Ключ и Апшеронского района края. Мощность отключенных потребителей — 1,6 МВт.

Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются — в ликвидации аварий привлечены 13 бригад.

Ситуация остается на особом контроле у заместителя министра энергетики РФ до полного восстановления электроснабжения потребителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября на регион обрушился мощный циклон. Из-за непогоды без света остались, по данным Минэнерго, в общей сложности почти 80 тыс. человек. Больше всего от непогоды пострадал Северский район края — там в зону отключений попали несколько населенных пунктов. Отключения фиксировались в Краснодаре, Горячем Ключе, Динском и Тимашевском районах. Из-за отсутствия электроэнергии в нескольких сельских школах Горячего Ключа 30 ноября были отменены занятия.