Ростов-на-Дону, 2 декабря, 2016, 12:29 — ИА Регнум.



OpenClipart-Vectors Протест

Обманутые дольщики жилищного комплекса «Европейский» до конца года проведут серию одиночных пикетов у здания областного правительства в Ростове-на-Дону. Таким образом они пытаются привлечь внимание властей к решению проблемы сотен семей, вложивших в воздух свои сбережения. Об этом сообщается в сообществе «Ростов|Главный» в социальной сети «ВКонтакте», передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

«Дольщики выходят на пикет с протестом против переноса сроков сдачи объектов, заморозки строительства, угрозы преднамеренного банкротства застройщика, нецелевого использования денежных средств дольщиков со стороны застройщика. До конца года дольщиками запланировано ежедневное проведение одиночных пикетов в защиту своих прав — прав на жилье», — сообщил интернет-пользователь.

Это уже не первая акция протеста обманутых дольщиков ЖК «Европейский» в Ростове-на-Дону. В сентябре горожане уже выходили на митинг с плакатами, написали петицию, адресованную президенту РФ. Её поддержали около 1 тыс. человек. Владимира Путина просят обратить внимание на проблему, разорвать «коррупционную связку администраций и фирм-однодневок, из-за которой страдают десятки, сотни тысяч граждан России, воруются деньги, выделенные по государственным программам». Из-за этого, сказано в обращении, утрачивается вера в надежность государства и силу закона. Не исключено, что в скором времени дольщики объявят массовую голодовку.

«Начиная с момента выделения муниципальных и федеральных земель под застройки, исполнительная власть на местах лоббирует интересы фирм-однодневок, зарегистрированных в большинстве случаев не на территории субъекта, где собираются строить, не имеющих собственных средств и опыта в строительстве подобных объектов», — сказано в петиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в областном реестре проблемных домов значится более 20 объектов, большинство из которых находятся в Ростове-на-Дону. В донской столице один из брошенных домов довели до ума и владельцам вручены ключи от долгожданных квартир. До конца года должны быть достроены еще два дома. Число жертв строительных пирамид на Дону насчитывается около 2 тысяч.

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