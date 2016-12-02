Тегеран, 2 декабря, 2016, 12:30 — ИА Регнум. В 2017 году доходы Ирана от продажи нефти увеличатся на $10 млрд. Об этом в четверг, 1 декабря, заявил министр нефти ИРИ Бижан Зангане в телевизионном интервью, говоря о достижениях иранской нефтяной дипломатии на последней встрече членов ОПЕК в Вене. Об этом сообщает Iran.ru.

wilhei Баррель

Дело в том, что на заседании Организации стран-экспортеров нефти в Вене 30 ноября картель разрешил нарастить добычу только Ирану. Согласно договоренностям с ОПЕК, нефтедобыча в ИРИ будет находиться на уровне 3,797 млн баррелей в день. Средний уровень производста черного золота в стране в течение первых шести месяцев 2017 года (на это время будет действовать сделка по «заморозке»), будет составлять 3,797 млн баррелей.

Уже к январю будущего года Иран будет добывать 3,707 млн баррелей в сутки. Потому постепенно станут добавлять по 90 тыс. баррелей в день к установленной норме. Как отмечает Shana. ir, Иран сможет производить до 3,9 млн баррелей в день в некоторые недели в течение первого полугодия 2017 года, но в среднем этот показатель не будет превышать 3.797 млн в день.

Ранее ИА REGNUM передавало, что 30 ноября на заседании ОПЕК в Вене члены картеля приняли решение о том, чтобы впервые с 2008 года сократить производство нефти примерно на 1,2 млн баррелей нефти в сутки. Соглашение вступает в силу 1 января 2017 года и рассчитано на шесть месяцев. Основные обязательства по сокращению добычи взяла на себя Саудовская Аравия. Она уменьшит производство на 486 тыс. баррелей в сутки. Ирак уберет с рынка 210 тыс. баррелей в сутки, ОАЭ — 139 тыс., Кувейт — 131 тыс., Венесуэла — 95 тыс., Ангола — 78 тыс., Алжир — 50 тыс., Катар — 30 тыс., Эквадор — 26 тыс., Габон — 9 тыс.

Сокращение нефтедобычи не затронет Ливию и Нигерию, так как здесь сокращение производства произошло по независящим от них причинам. Во время переговоров было принято решение о приостановлении членства Индонезии в ОПЕК, квота на добычу этой страны была разделена между другими членами картеля. После сообщения о договоренностях ОПЕК цена на нефть эталонной марки Brent поднялась до $53 за баррель.

Россия как заинтересованная сторона в соглашении о заморозки уровня добычи нефти после решения ОПЕК заявила, что приветствует заключение сделки картеля. РФ также готова присоединиться к соглашению и поэтапно снизить добычу в первой половине 2017 года в объеме до 300 тыс. баррелей нефти в сутки в сжатые сроки, исходя из своих технических возможностей.

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Члены ОПЕК обсуждали инициативу по «заморозке» в течение всего 2016 года. Иран, с которого в январе сняли основную часть санкций, изначально заявлял, что не станет присоединяться к сделке, хотя и поддерживает стремление картеля стабилизировать ситуацию на мировом нефтяном рынке. Потому что за время действия санкций в ИРИ значительно сократилась нефтедобыча и экспорт. После отмены ограничительных мер Иран решил нарастить добычу до досанкционных уровней и вернуть утраченную долю рынка.

ИРИ решила занять жесткую позицию в этом вопросе. В ходе переговоров с Тегераном, которые продолжались несколько месяцев, сломить Иран не удалось. Даже после переговоров между Саудовской Аравией, Ираком и Ираном, когда Багдад согласился участвовать в сделке, Тегеран на уступки не пошел. Позже президент Ирана Хасан Рухани назвал успех страны на перегоровах с ОПЕК успехом. Он заявил, что этот успех — знак могущества иранского народа и правительства.