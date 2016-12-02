Екатеринбург, 2 декабря, 2016, 12:05 — ИА Регнум. В Екатеринбурге ситуация с заболеваемостью корью остаётся напряжённой. На начало декабря с подозрением на корь в больницы города обратилось 64 жителя, 40 из них — дети, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

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По данным надзорного ведомства, на 1 декабря 2016 года 48 случаев заболевания корью подтверждены лабораторно, причём за последние сутки с подозрением на корь обратились за медицинской помощью три человека.

Ранее в прессе появились сообщения о том, что распространение кори в Екатеринбурге связано с тем, что из Восточной Европы в город был завезён нетипичный штамм этого заболевания. Однако в региональном управлении Роспотребнадзора видят в ином причины распространения инфекции. «Заболевание распространяется из-за не привитых горожан. А с какой стороны пришло заболевание, не имеет значения. Современные вакцины, которыми мы прививаем население очень качественные и прошедший профилактические мероприятия человек не заболеет корью», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В управлении уточнили, что с начала ноября было привито 23 тыс. 551 горожан, из них 6444 ребенка, в том числе по эпидемическим показаниям в очагах 3486 человек, среди которых 357 детей. Также для профилактики заново пересматриваются длительные отводы детей от прививок, среди которых, в основном, распространяется заболевание. Так, по данным ведомства, на начало декабря не привитыми остались 176 детей, тогда как месяц назад их было 2339.

Во время профилактических мероприятий были выявлены случаи заболеваний в домах, где проживали проходившие лечение горожане. В связи с этим, на дверях подъездов появились информационные листы, в которых не привитым жителям дома рекомендовалось срочно пройти вакцинацию. Позже появились сообщения о том, что в нарушении врачебной тайны медики сообщали жителям номер квартиры «первоисточника» заболевания в доме.

«Наш педиатр из больницы всем пациентам рассказала, кто был первым заболевшим на нашем участке. В итоге, когда я еще только лежала с ребенком в больнице, мне звонит соседка и обвиняет, что мы заразили весь дом. Потом, когда у меня заболел еще и младший ребенок, вообще говорили, что надо все засыпать хлоркой у нас, чтобы не распространялась зараза. У меня был такой стресс, до сих пор не могу отойти!» — сообщила одна из жительниц города, цитирует её издание «NDNews.ru».

Женщина сообщила, что медики перед ней даже не извинились. Теперь она намерена обратиться с жалобой на их действия в прокуратуру.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в связи с неблагополучной ситуацией связанной с заболеваемостью корью, в учебных и медицинских учреждениях города были введены ограничительные меры. В частности детям, не имеющим прививки, временно ограничили доступ в школы.

«Всего было не допущено к занятиям 4707 детей, в том числе 1564 школьника и 3143 дошкольника. Из них не был привит из-за отказов родителей 4531 ребенок. За первый день действия Постановления было привито 572 ребенка из числа отказников», — сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Также в целях профилактики заболевания были организованы выездные прививочные бригады, а в поликлиниках города открылись специальные прививочные кабинеты.

Отметим, что жители цыганского посёлка в Верх-Исетском районе Екатеринбурга возможность поставить прививку от кори восприняли с воодушевлением. Медики отмечают, что цыгане прививаются без особого убеждения в необходимости вакцинации. Это случилось после того, как в посёлке заболел один ребёнок. И уже в последующие дни все жители посёлка, включая взрослых, отправились в прививочные кабинеты.