Санкт-Петербург, 2 декабря, 2016, 11:51 — ИА Регнум. Вопрос о проведении референдуме по поводу моста Ахмата Кадырова в Санкт-Петербурге не будут рассматривать на ближайшем пленарном заседании городского парламента. Комитет Заксобрания по законодательству не внес его в повестку дня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Мост Ахмата Кадырова в Санкт-Петербурге

Возможность проведения такого референдума обсудили на заседании комитета в пятницу, 2 декабря. Горизбирком Петербурга выпустил свое положительное заключение относительно возможности референдума еще 5 сентября. Как объяснил глава комитета по законодательству, единоросс Денис Четырбок, инициативная группа референдума сама виновата в том, что Заксобрание приступило к рассмотрению дела лишь в декабре, так как лишь с третьей попытки сумела получить одобрение Горизбиркома, и в итоге друг на друга наслоились избирательная кампания, формирование комитета, смена его руководства и другие дела.

Инициативная группа предлагает задать петербуржцам три вопроса: согласны ли они с тем, что переправа через Дудергофский канал в Красносельском районе не может носить имя Ахмата Кадырова; согласны ли с тем, что присвоение наименований элементам улично-дорожной сети нужно отнести к полномочиям Законодательного собрания; согласны ли с тем, что эти решения должны приниматься с учетом мнения горожан и в порядке, установленном городским законом.

По мнению юридического управления городского парламента, два последних вопроса могут быть противоречивы, и, в случае противоположных ответов, Заксобрание не будет знать, «что делать». Такое мнение высказал представитель управления Александр Уланов. Его поддержал юрист Горизбиркома Олег Зацепа. Он подчеркнул, что Горизбирком оценивал лишь формальную правильность процедуры выдвижения заявки на референдум, однако, разумеется, у членов комиссии появились собственные соображения и по содержательной части. «Сомнения относительно вопросов озвучивались и на заседании Городской избирательной комиссии. Член комиссии Дмитрий Краснянский и вовсе подвергал сомнению тот факт, что одна из формулировок вообще является вопросом в грамматическом смысле», — сказал Зацепа.

Один из авторов идеи референдума, «яблочник» Борис Вишневский заявил, что подобные сомнения ни разу не были озвучены на заседании Горизбиркома или каким-то образом донесены до членов инициативной группы. Более того, он не видит никаких противоречий между вторым и третьим вопросами, а также полагает крайне маловероятным, что кто-либо может дать на них противоположные ответы. Но и в этом случае Заксобрание не столкнется с правовой коллизией, убежден депутат. Вишневский заметил, что заключение юридического управления было направлено еще бывшему главе комитета по законодательству Виталию Милонову 14 сентября, но до инициативной группы, несмотря на просьбы Вишневского, адресованные новому председателю Четырбоку, оно до сегодняшнего дня так и не добралось.

«Видимо, в связи с большой загруженностью аппарата, сменой руководства и переездами документы нельзя было найти», — сказал «яблочник». Он обратил внимание, что, судя по всему, первый вопрос о наименовании конкретного моста не вызывает у коллег никаких сомнений в его юридической правомерности, — но оказался не прав.

Единоросс Сергей Купченко потребовал от Вишневского повторить вопрос относительно блокады Ленинграда, который телеканал «Дождь» задал на своем сайте в 2015 году, и из-за которого его однопартийцу и коллеге Борису Ивченко удалось засудить телеканал. «Считаете ли вы, что вопросы, выносимые на референдум, могут оскорблять национальные и религиозные чувства?» — обратился он к «яблочнику». Единоросс Алексей Цивилев спросил, соберется ли Вишневский переименовывать проспект Маршала Блюхера, где Цивилев жил много лет, так как Блюхер не имеет отношения к Петербургу. Вишневский пояснил, что сам он ничего подобного делать не собирается, но, если кто-то захочет провести на эту тему референдум, он поддержит инициатора в его праве.

«Я понимаю, что вам очень тяжело принимать это решение. Но я вас успокою: мы здесь не рассматриваем вопрос о том, как будет называться мост. Будет ли он носить имя Ахмата Кадырова или не будет. И никто вас не поставит перед необходимостью лично извиняться перед младшим Кадыровым. Мы здесь лишь рассматриваем вопрос о том, можно ли начать собирать подписи за референдум», — попытался убедить коллег Вишневский, но не преуспел.

«Право проведения референдума никто ни у кого не отнимает. Речь только о том, чтобы при проведении такого рода мероприятий были соблюдены все требования, которые предъявляет действующее законодательство. Оно может быть строгим, может нравиться или нет, но закон есть закон», — резонно заключил Денис Четырбок.

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В результате комитет по законодательству запросит множество документов из различных государственных органов, чтобы принять более взвешенное решение позже. В частности, от комитета финансов Смольного потребуется информация, во сколько референдум обойдется бюджету, от Горизбиркома — экспертное юридическое заключение, а также все соответствующие бумаги из Горизбиркома и Топонимической комиссии.

Кроме того, по требованию Сергея Купченко комитет будет ждать результатов лингвистической экспертизы. «Потому что я считаю, что первый вопрос затрагивает религиозные и национальные чувства определенных национальностей и так сформулирован быть не может», — сказал Купченко. Денис Четырбок обещал, что попросит абсолютно все структуры сработать в максимально сжатые сроки.

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Напомним, 30 мая Топонимическая комиссия комитета по культуре Петербурга рекомендовала назвать в честь первого чеченского президента Ахмата Кадырова мост через Дудергофский канал. 16 июня губернатор Георгий Полтавченко подписал соответствующее распоряжение о присвоении мосту имени Ахмата Кадырова.

Оппозиционные петербургские политики заявляют, что первый президент ЧР не имел никакого отношения к Северной столице. Они предлагают петербуржцам с помощью референдума решить судьбу этого названия.