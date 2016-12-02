Ростов-на-Дону, 2 декабря, 2016, 10:42 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» привлёк внимание ещё одного спонсора. Так, после победы над «Баварией» из Мюнхена жёлто-синие объявили о сотрудничестве с «МегаФоном». Компания стала официальным мобильным партнером и поставщиком услуг связи для команды. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского клуба 2 декабря.

Fc-rostov.ru «Ростов» — «Бавария»

Отметим, что это уже второй партнер за последний месяц. В начале ноября «Ростов» объявил о сотрудничестве с российским производителем гаджетов под маркой Highscreen. Договор будет действовать до конца сезона 2016/17. Фирма стала официальным партнером клуба.

Что касается главного спонсора команды, то на официальном сайте желто-синих в его качестве так и значится группа компаний «Агроком». Официального сообщения о расторжении контракта пока не было.

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Напомним, футбольный клуб «Ростов» 6 декабря проведет выездной матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Игра с нидерландским ПСВ станет заключительной для желто-синих. Победа или ничья с голландцами даст донскому клубу право продолжить выступление в Лиге Европы УЕФА.

Сенсационной оказалась победа желто-синих над «Баварией» из Мюнхена (3:2). Игра была в центре внимания не только российских, но и зарубежных СМИ. Такого исхода встречи, участниками которой были дебютанты турнира и один из самых титулованных клубов мира, не ожидал никто. Встречу назвали сенсационной.

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