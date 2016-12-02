Москва, 2 декабря, 2016, 10:36 — ИА Регнум. Гуманитарной помощи ООН в освобожденных районах восточного Алеппо нет. Об этом сегодня, 2 декабря, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, сообщили в военном ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«К сожалению, в освобожденных районах восточного Алеппо гуманитарной помощи ООН нет. Нам неизвестно, о каких именно 27−30 тысячах жителей города, якобы её получающих, заявлял агентству «Рейтер» Ян Эгеланн», — сказал Конашенков.

По его словам, для оказания помощи населению восточных кварталов Алеппо офицеры российского Центра примирения ежедневно доставляют в город тонны продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости.

«Рассчитываем, что советник спецпредставителя ООН господин Ян Эгеланн вместо голословных заявлений, наконец, перейдет к реальным делам по оказанию гуманитарной помощи жителям восточных районов Алеппо», — выразил надежду Конашенков.

Напомним, ранее в интервью информационному агентству «Рейтер» советник спецпредставителя генсека ООН в Сирии по гуманитарным вопросам Ян Эгеланн заявил, что гуманитарная помощь ООН поступает к 27−30 тысячам человек, которые покинули Восточный Алеппо, однако она по-прежнему недоступна для оставшихся в осажденном городе.

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