Москва, 2 декабря, 2016, 10:19 — ИА Регнум. Иностранные спецслужбы готовили масштабные кибератаки для дестабилизации финансовой системы России, говорится в сообщении ФСБ РФ.

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По данным ведомства, целями кибератаки с 5 декабря должны были стать крупнейшие российские банки. Уточняется, что атаки планировались из командных центров, расположенных в Нидерландах и принадлежащих украинской хостинговой компании BlazingFast.

В связи с полученными данными ФСБ РФ проводит мероприятия по нейтрализации угроз экономической и информационной безопасности.