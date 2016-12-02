Нью-Йорк, США, 2 декабря, 2016, 09:07 — ИА Регнум. В 2016 году численность населения Земли увеличилась на 80,8 млн человек, превысив отметку 7,4 млрд человек. Такие данные приведены в ежегодном докладе Фонда ООН в области народонаселения, представленном в Аммане, сообщает Associated Press.

Питер Брейгель. Строительство Вавилонской башни

В 2015 году на Земле проживало 7,349 млрд человек, однако за текущий год население планеты выросло примерно на 1,1% и теперь составляет около 7,433 млрд человек. В докладе также отмечено, что примерно 50% населения моложе 24 лет испытывают дискриминацию по гендерному признаку в пользу мужчин.

По мнению авторов доклада, развивающиеся государства могут потерять или, напротив, получить выгоду в размере не менее $21 млрд в зависимости от демографической политики. Речь идет о вложениях в образование или здравоохранение девочек в возрасте около 10 лет.