Пекин, 2 декабря, 2016, 08:15 — ИА Регнум. Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте Народного банка Китая, паритетный курс юаня к доллару США на 2 декабря составил 6,8794, таким образом ЦБ КНР укрепил национальную валюту сразу на 164 базисных пункта.

Valutaworld.ru Юань

Укрепление китайского юаня, начавшееся в начале недели, является результатом контролируемой девальвации, проводимой Пекином во второй половине ноября 2016 г. Тогда курс юаня к доллару США опустился до исторических отметок 2008 г.

Еще летом Народный банк Китая разместил заявление, согласно которому Центробанк КНР начнет использовать различные инструменты для поддержания надлежащего уровня ликвидности на межбанковском рынке и сохранения кредитных ставок в разумных пределах, пишет «Синьхуа».Как сообщало ИА REGNUM ранее, Пекин завершил контролируемую девальвацию юаня и в ближайшие недели курс национальной валюты установится на уровне сентября-октября 2016 г.