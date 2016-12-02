Вена, 2 декабря, 2016, 07:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на саммите ОПЕК повлиял на решение о сокращении нефтедобычи существенным образом. По словам информированных источников, его роль в этих переговорах была ключевой, сообщает Reuters.

Intsnab.com Нефтяная скважина

Участие Путина в саммите, его общение с представителями Саудовской Аравии и Ирана помогли достичь договорённости по снижению объёмов. Позиции Эр-Рияда и Тегерана разошлись, а российский лидер, выступая посредником, смог добиться компромисса.

Уточняется, что в сентябре Путин встречался с принцем Мухаммадом ибн Салман Аль Саудом в кулуарах саммита G20 в городе Ханчжоу (Китай). Во время этой беседы политики договорились вести сотрудничество по сокращению избытка нефти на рынке.

Добиться сокращения добычи нефти оказалось сложно из-за Тегерана. Президент России провёл на эту тему телефонные переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани. В результате иранский лидер и министр нефти Ирана Биджан Зангане обсудили сложившееся положение с духовным лидером страны аятоллой Али Хаменеи.

Со своей стороны Хаменеи потребовал: на встрече в Вене иранские представители не должны соглашаться на сокращение, предупредив, что на Тегеран будут политически давить. Позднее он, выслушав Зангане и его доводы о стратегии на переговорах в Вене, смягчился.

Зангане заявил: «Наша позиция была твердой. Телефонный разговор между Рухани и Путиным сыграл основную роль. После него Россия согласилась участвовать в сокращении добычи».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, участники ОПЕК смогли договориться о сокращении уровня добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки — до уровня 32,5 млн баррелей в сутки.