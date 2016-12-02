Санкт-Петербург, 2 декабря, 2016, 07:36 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге сегодня, 2 декабря, состоится открытие Центрального участка платной автодороги Западный скоростной диаметр (ЗСД). Соединив уже функционирующие Южный и Северный участки трассы, Центральный участок обеспечит сквозной проезд между севером и югом Петербурга примерно за 20 минут, по западной оконечности города, вдоль Финского залива, минуя центр мегаполиса.

Nch-spb.ru Центральный участок ЗСД готов к открытию

На открытие Центрального участка ЗСД, протяженность которого — 12 км, приедет президент России Владимир Путин. Главу государства на торжественную церемонию пригласили 8 ноября губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и министр транспорта РФ Максим Соколов.

По словам Владимира Путина, проект ЗСД стал не только петербургским, но и крупным общенациональным проектом. «Он, действительно, и для горожан будет очень хороший эффект иметь, но и для экономики Северо-Запада страны, имею в виду связь порта с основными трассами, ведущими в Москву», — подчеркивал президент.

В 2012 году было запущено движение по южному участку ЗСД, с 2013 года — по северному. После открытия Центрального участка протяженность дороги превысит 46 км. Как ожидается, рабочее движение по Центральному участку начнется с 4 декабря.

Центральный участок ЗСД — самый сложный, поскольку он пересекает дельту Невы. В составе участка — четыре крупнейших мостовых сооружения. Самое высокое — через судоходный канал — 52 метра, через основной фарватер — 35 метров, на Крестовский остров, — 25 метров. Под Васильевским островом Западный скоростной диаметр проходит в туннельном варианте.

ЗСД начал строиться в 2005 году и стал самым крупным в мире проектом в области дорожного строительства, реализуемым на принципах государственно-частного партнерства.

Участниками консорциума, который строит и эксплуатирует ЗСД, являются «ВТБ Капитал», «Газпромбанк», компании Astaldi (Италия), Içtaş Inşaat (Турция) в качестве подрядчиков строительства и Mega Yapi Inşsaat ve Ticaret (Турция) — технический консультант подрядчиков.

Стоимость строительства всех трех участков ЗСД составила 210 млрд рублей. Большую часть этой суммы внесли частные инвесторы проекта, остальное — Российское государство. Дорога должна окупиться и приносить прибыль за счет взимания платы за проезд. Планируется, что по ЗСД, после выхода на расчетную мощность, будет проезжать около 90 млн автомобилей в год.

Как отмечают в ООО «Магистраль Северной столицы», которое эксплуатирует дорогу, ЗСД обеспечивает транспортную связь между северо-западными, центральными и южными районами города, решает проблему транспортной изолированности Васильевского острова от других районов Санкт-Петербурга, разгружает транспортно-дорожную сеть города, улучшает экологическую ситуацию в Петербурге, частично решает сезонные проблемы заторов на выезде из города в места отдыха петербуржцев.

А в федеральном масштабе магистраль станет частью и увеличит пропускную способность международного транспортного коридора «Север — Юг».

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Стоимость проезда по новому участку ЗСД пока не определена. Как сообщалось, согласование нового тарифа продлится до середины февраля 2017 года, и в это время автомобилисты смогут пользоваться Центральным участком фактически бесплатно. Однако затем проезд станет платным, как и на действующих Южном и Северном участках трассы.

С 4 декабря на ЗСД будет изменена система оплаты, чтобы стимулировать водителей пользоваться электронными транспондерами вместо оплаты наличными или по картам.