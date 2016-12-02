Джакарта, 2 декабря, 2016, 05:43 — ИА Регнум. В новой акции протеста мусульман, добивающихся отставки и уголовного преследования губернатора Джакарты Басуки Чахая Пурнама, приняли участие десятки тысяч человек, передает Associated Press 2 декабря.

Kpcdn.net Демонстрация. Джакарта

Охрану порядка во время акции обеспечивает 27 тыс. полицейских и военных. Стражи порядка опасаются повторения событий начала ноября, когда акция протеста мусульман закончилась массовыми беспорядками и могла закончиться погромами в районах проживания китайцев и христиан.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября на улицы столицы Индонезии вышло более 100 тыс. мусульман с требованием отставки губернатора Джакарты, которого обвиняют в оскорблении Корана. Массовые акции переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Перед началом новой акции посольства иностранных государств выпустили специальное объявление о потенциальной опасности для своих граждан, проживающих в Джакарте.