Симферополь, 1 декабря, 2016, 19:36 — ИА Регнум. В Крыму с начала 2016 года во все уровни бюджетов суммарно собрали 44 млрд рублей налогов и сборов. Это в 1,3 раза больше, чем год назад и абсолютный рекорд «новейшей истории» полуострова, отмечают в налоговой инспекции республики. «По сравнению с прошлым годом возросли поступления по НДС на 46%, по НДФЛ — на 35%, по акцизам — на 11%, по налогам на совокупный доход — на 60%», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ФНС Крыма.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

По данным ведомства, из собранных 44 млрд рублей более 15 млрд налоговых платежей направлено в федеральный бюджет — это также на 4,1 млрд больше по сравнению с 11-ю месяцами 2015 года (темп роста — 137%). В общем объеме платежей поступления в федеральный бюджет составили 34%.

Доля поступлений в консолидированный бюджет республики составляет за 11 месяцев почти 30 млрд рублей. «Это на 5,1 млрд рублей больше аналогичного периода 2015 года, — отмечают в налоговой службе. — Рост доходов республиканского бюджета стал возможен за счет проведенной работы по легализации заработной платы и привлечению к декларированию доходов граждан, а также активной постановки на налоговый учет обособленных подразделений. В совокупности налог на доходы физических лиц дал дополнительно почти 4,5 млрд рублей поступлений».

Налоговики отмечают, что в целом налоговая составляющая доходов консолидированного бюджета республики на 93% сформирована за счет налога на доходы физических лиц — 58,5%, налога на прибыль организаций — 18,3%, акцизов — 8,3%, налогов со специальными налоговыми режимами — 7,8%.

«По словам руководителя УФНС России по Республике Крым Романа Наздрачёва, положительная динамика налоговых сборов в настоящее время во многом обеспечена ростом финансовой и деловой активности организаций Республики Крым, повышением уровня администрирования налогов, в том числе улучшения качества камеральной работы, работы комиссий по легализации налоговой базы», — заявили в пресс-службе ФНС Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, почти половина автолюбителей в Крыму проигнорировали счета для оплаты транспортного налога за 2015 год, срок уплаты которого без штрафных санкций закончился 1 декабря. К концу ноября только 52% автолюбителей полуострова заплатили в бюджет республики в целом 103,2 млн рублей.