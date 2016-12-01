Москва, 1 декабря, 2016, 18:17 — ИА Регнум. В 17 районах Москвы с 26 декабря впервые появятся платные парковочные места. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщил журналистам первый заместитель руководителя столичного департамента транспорта Сергей Андрейкин.

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Он рассказал, что мэрия ожидает увеличения оборачиваемости автомобилей в три раза в связи с введением новых платных парковок. Андрейкин подчеркнул, что основной приоритет парковки на платной территории по-прежнему получают местные жители.

Чиновник отметил, что всего в перечень расширения парковочного пространства, намеченного на 26 ноября, вошли парковочные территории в 47 районах Москвы. «В 17 районах платная парковка появится впервые», — сказал Андрейкин.

Также замглавы департамента транспорта напомнил, что жители Москвы уже сейчас могут оформить резидентное разрешение на парковку в своих районах.

Известно, что нововведение коснётся 206 улиц Москвы (это 4% от общего числа улиц города). Это очаги ДТП и места наибольшего притяжения автомобилей: у торговых и бизнес-центров, станций метро, железнодорожных станций, остановок наземного транспорта.