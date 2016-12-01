Послание президента формулирует задачи до 2027 года — Володин
Москва, 1 декабря, 2016, 17:22 — ИА Регнум. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию формулирует задачи для развития страны не на один год, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Это послание, где горизонт планирования и решения задач уходит за десять лет, это где-то 2027 год и далее», — сказал спикер Госдумы.
Парламентарий напомнил, что только по вопросу обсуждения нового налогового законодательства «стоит дата 2017−2018 год».
Володин заверил, что все решения будут приниматься после серьезной проработки в диалоге с гражданским обществом, с экспертным, деловым сообществом.
Ранее Володин указал на то, что «ключевое положение послания президента России — подтверждение приверженности России универсальным принципам справедливости, уважения и доверия, которые наша страна последовательно отстаивает во внешней и внутренней политике».
«Эти принципы, а также гражданское единство и солидарность, забота об общественных интересах, востребованность и уважение к людям — сегодня наиболее важны для развития страны», — подчеркнул спикер Госдумы.