Москва, 1 декабря, 2016, 17:22 — ИА Регнум. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию формулирует задачи для развития страны не на один год, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Kremlin.ru Послание Президента Федеральному Собранию

«Это послание, где горизонт планирования и решения задач уходит за десять лет, это где-то 2027 год и далее», — сказал спикер Госдумы.

Парламентарий напомнил, что только по вопросу обсуждения нового налогового законодательства «стоит дата 2017−2018 год».

Володин заверил, что все решения будут приниматься после серьезной проработки в диалоге с гражданским обществом, с экспертным, деловым сообществом.

Ранее Володин указал на то, что «ключевое положение послания президента России — подтверждение приверженности России универсальным принципам справедливости, уважения и доверия, которые наша страна последовательно отстаивает во внешней и внутренней политике».

«Эти принципы, а также гражданское единство и солидарность, забота об общественных интересах, востребованность и уважение к людям — сегодня наиболее важны для развития страны», — подчеркнул спикер Госдумы.