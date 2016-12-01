Ростов-на-Дону, 1 декабря, 2016, 16:02 — ИА Регнум.



geralt Увольнение

В Ростовской области за девять месяцев текущего года численность работников на малых, средних и крупных предприятиях сократилась на 2%. Для сравнения: за аналогичный период 2015 года сокращения на предприятиях составили 1,7%. Продолжили трудиться на своих рабочих местах в январе-сентябре 2016-го 1 млн 72,7 тыс. человек, передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря со ссылкой на данные Ростовстата.

Стоит отметить, численность рабочих в первом квартале 2016-го составляла 1 млн 75,5 тыс. человек. Получается, что за исследуемый период список трудящихся сократился на 2,8 тыс. человек.

Сокращения прошли по причине оптимизации численности наемного персонала. Наиболее снизилось число трудящихся в сфере строительства (на 11%), рыболовстве и рыбоводстве (на 8,6%) и в финансовой деятельности (на 7,8%). Что касается промышленного сектора, то на 10,4% стало меньше добытчиков полезных ископаемых.

И всё-таки наряду с сокращениями отмечен прирост среднесписочной численности работников. Так, в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве число работников возросло на 0,6%, в гостиницах и ресторанах — на 1,8%.

В режиме неполной рабочей занятости в январе-сентябре текущего года трудились 2% работников, в отпуске по собственному желанию без сохранения заработной платы направлялось 8,2% сотрудников.

По последней информации регионального управления службы занятости населения, в банке вакансий насчитывается 37 тыс. 306 предложений, безработными гражданами являются почти 16,7 тыс. жителей области. Уровень безработицы составляет 0,8%.

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