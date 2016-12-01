Варшава, 1 декабря, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Житель польского города Каменна-Гура, признанный погибшим, очнулся в морге. Первым делом молодой человек попросил у сотрудников учреждения теплое одеяло, сообщает издание Spiesa.

Globalural.com Морг

25-летний Камиль несколько часов находился в пабе, где выпил большое количество водки. Выйдя на улицу, мужчина упал без сознания. Прохожие вызвали медиков, однако прибывшие врачи зафиксировали у Камиля остановку сердца. Реанимационные мероприятия не помогли, и мужчину отправили в морг.

Через некоторое время сотрудник охраны морга услышал шум в морозильной камере. Открыв дверцу, охранник увидел голого молодого человека, который попросил принести ему одеяло. После медицинского обследования Камилю вернули одежду и вещи и отпустили домой. Как отмечает издание, по пути из больницы, желая отпраздновать свое «воскрешение», мужчина вновь направился в паб.