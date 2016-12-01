Москва, 1 декабря, 2016, 12:20 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Смысл всей нашей политики — это сбережении людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России. Об этом сегодня, 1 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

«Поэтому наши усилия направлены на поддержу традиционных ценностей семьи, на демографические программы, на развитие образования и культуры, на улучшение экологии и здоровья», — сказал Путин.

«Хочу отметить, что в России достигнуты хорошие результаты в демографии — естественный прирост продолжается, в 2013 года коэффициент рождаемости был 1,7. Это выше, чем в большинстве европейских стран. В 2015 году суммарный коэффициент будет больше — 1,78», — привел цифры президент.

«Будут продолжены изменения в социальной сфере, чтобы она стала ближе к людям, к их запросам, была более современной и справедливой», — подчеркнул Путин.