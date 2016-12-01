Москва, 1 декабря, 2016, 12:17 — ИА Регнум. За последние годы мир увидел ряд стран, в которых слабость руководства открыла дорогу анархии. Об этом 1 декабря в ходе оглашения ежегодного Послания Федеральному собранию РФ заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«И в культуре, и в политике, и в СМИ, и в полемике никто не может запретить свободно мыслить и излагать свою позицию. Можно ли достичь значимых стратегических целей в раздробленном обществе? Можно ли достойно развиваться на зыбкой почве слабого государства и безвольной власти, потерявшей доверие народа? Конечно, нет. В последнее время мы видели много стран, слабость руководства которых открывала дорогу авантюристам и анархии.

По его словам, «даже в устойчивых регионах возникает всё больше разломов»: «Всё это накладывается на острейший миграционный кризис».

Напомним, президент РФ Владимир Путин огласил 1 декабря Послание Федеральному собранию. Как анонсировал Кремль, Послание в 2016 году станет «особенным».

«В 2016 году Послание будет совсем другим по содержанию, с сохранением такого главного «путинского стержня», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.