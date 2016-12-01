Санкт-Петербург, 1 декабря, 2016, 12:02 — ИА Регнум. Смольный предполагает завершить все общестроительные работы на стадионе «Зенит-Арена» 26 декабря 2016 года. Разработаны технические решения по снижению вибрации выкатного поля. Об этом 1 декабря сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gov.spb.ru Выкатное поле стадиона на Крестовском острове

«У нас останется два больших направления. Первое — приспособление под спортивное использование, потому что в составе двух контрактов, которые реализуются, нет спортивно-технологического оборудования, общепита и спортивно-медицинского оборудования. Второе — это временная инфраструктура для Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу», — сказал Албин.

Инженерный проект временной инфраструктуры «Зенит-Арены» уже разрабатывают, затем его ждет экспертиза, в том числе, стадион будет частично приспособлен под требования FIFA.

«Поскольку нам понятно техническое задание, мы уже сегодня приспособление стадиона выполняем опережающими темпами», — добавил чиновник.

Игорь Албин подчеркнул, что вибрация выкатного поля, которую ранее зафиксировали специалисты FIFA, будет устранена. Он назвал оценку экспертов «вкусовыми ощущениями», так как стандартов вибрации выкатных полей не существует, в мире их всего пять, включая российское.

«Даже на стационарном стадионе вибрация присутствует. Наша задача сейчас — перевести ее в параметры, которые не влияют на ощущения футболистов, перевести из высоких колебаний выкатного поля в низкие», — объяснил вице-губернатор.

На данный момент готово техзадание и инженерный проект по устранению вибрации. До 10 декабря его планируют утвердить. Албин напомнил, что все мероприятия по выкатному полю, включая получение всех необходимых экспертиз, проходили с 2010 по 2014 годы.

«Кто только ни поставил подпись на этом проекте… Надо было вогнать поле в чашу стадиона, чтобы понять, что оно вибрирует. Эта тяжелая миссия досталась на мою долю. Мы понимаем причины вибрации, и они будут совершенно точно устранены», — заключил Албин.

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Ранее чиновник признал, что до конца декабря, когда намечена сдача стадиона, работы по устранению вибрации завершены не будут. «Реальный срок — это конец января. Этот срок тоже устраивает и футбольный клуб «Зенит», который участвует во всех этих решениях, и ФИФА», — пояснял Игорь Албин.

Напомним, после завершения строительства стадион на Крестовском острове передадут футбольному клубу «Зенит». Предполагается, что это произойдет до 25 января 2017 года. В настоящий момент на объекте трудятся 4 тыс. 600 рабочих, на строительстве арены задействованы около 60 субподрядных организаций.

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Как сообщалось, громкий скандал разгорелся вокруг стадиона после визита на арену комиссии FIFA 31 октября. Инспекторы Международной федерации футбола пришли к выводу, что выкатное поле стадиона сильно вибрирует под нагрузкой, что делает невозможным проведение матчей.

Прибывший на стадион 3 ноября вице-премьер по спорту Виталий Мутко признал, что «выявлены определенные недоработки, которые были при проектировании и строительстве допущены», но «они будут устранены».

Общая сметная стоимость строительства стадиона за 10 лет составляет 37 млрд 482 млн 620 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет). В эту сумму не входит благоустройство и приспособление к нуждам стадиона прилегающей территории Крестовского острова.