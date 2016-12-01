Тбилиси, 1 декабря, 2016, 11:48 — ИА Регнум. Раскол в партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Единое национальное движение (ЕНД) становится все более явным. Та его часть, которая стремится «отмежеваться» от Саакашвили и «начать новую жизнь», на этот раз потерпела поражение. Правда, с незначительным перевесом в пользу сторонников экс-президента.

Http://www.unm.ge Единое национальное движение Грузии. Логотип

На заседании политсовета партии, где решался вопрос о дате и формате проведения очередного съезда ЕНД, рассматривались два варианта. Один подготовила та часть членов политсовета, которая стремится к обновлению партийного руководства. Согласно этому варианту, съезд партии должен был состояться 27 декабря, и в нем должны были принять участие 2 158 делегатов. На этом съезде предлагалось выбрать нового председателя партии, тем более, что после обретения Михаилом Саакашвили украинского гражданства и лишения его гражданства Грузии пост председателя ЕНД оказался вакантным.

Второй вариант разработала та часть политсовета, которая проводит в партии линию Михаила Саакашвили. Как сообщили осведомленные о делах в ЕНД грузинские СМИ, авторами этого варианта были Заза Бибилашвили, Леван Варшаломидзе и Леван Бежашвили. Согласно этому варианту, съезд должен состояться 20 января с участием в нем как минимум 7 тысяч делегатов. Новый председатель на съезде, по этому варианту, избираться не будет.

На заседании политсовета ЕНД присутствовали 50 из 60 его членов, 25 из которых проголосовали именно за второй вариант. Один член политсовета воздержался, а 24 высказались за второй вариант. В итоге победили сторонники Михаила Саакашвили.

В день проведения политсовета у офиса партии проходила срочно созванная акция сторонников второго варианта, которые заявляли журналистам, что не могут прогнозировать развитие событий в случае, если политсовет утвердит проведение съезда 27 декабря и выборы нового председателя партии.

За день до этого заседания группа сторонников линии Саакашвили в политсовете ЕНД распространила через СМИ специальное заявление, в котором с сожалением отмечалось, что на выборах 8 октября в результате запугивания, шантажа, применения административных ресурсов и иных незаконных мер подчиненные Иванишвили пророссийские силы получили в парламенте 82% мандатов, что не отражает настроений и интересов грузинского общества. В этих условиях, по мнению авторов этого заявления, «Единое национальное движение» было и остается единственной альтернативой нынешнего коллаборационистского режима, и в такой ситуации очень важно проведение максимально представительного съезда партии, минимум из 7 тысяч делегатов.

«Такой съезд не должен механически избрать новый состав управляющих органов, а должен провести дискуссию о том, что надо изменить, как победить российского олигарха», — поясняют сторонники линии Михаила Саакашвили.

По их оценке, избрание нового председателя партии станет декларацией того, что «ЕНД не считает себя репрессированной партией, а ее политзаключенные и политические изгнанники не являются предметом противостояния с олигархом». Кроме того, партия тем самым продекларирует, что отмежевывается от Михаила Саакашвили, а это нанесет непоправимый электоральный ущерб борьбе партии.

Что касается съезда, на нем вместо выборов председателя партии должен быть избран новый председатель политсовета, который будет выполнять функции председателя партии и через которого партия сделает все, что наметила.

Авторы заявления напомнили, что решением политсовета от 5 декабря 2015 года должность председателя партии остается вакантной. Согласно уставу ЕНД, председатель партии имеет большей частью «церемониальные полномочия». Вакантность этой должности пока партии никаких проблем не создала. У председателя партии и председателя политсовета — почти идентичные обязанности. Соответственно, все, что хочет сделать партия, она может сделать и через председателя политсовета, пояснили свою позицию сторонники линии Михаила Саакашвили. В их рядах оказались Нино Каландадзе, Акакий Минашвили, Хатуна Очиаури, Зураб Меликишвили, Эка Херхеулидзе, Чиора Тактакишвили, Нугзар Циклаури, Паата Лежава, Коба Хабази, Коба Субелиани и ряд других членов политсовета.

Заявление до заседания политсовета сделал и Нугзар Циклаури, который пригрозил бойкотом в случае утверждения варианта проведения съезда с повесткой избрания нового председателя партии.

О противостоянии в ЕНД между крылом сторонников Саакашвили и крылом Гиги Бокерия грузинские СМИ писали давно, но лидеры партии до последнего старались скрывать от общества внутренние противоречия.

Среди тех, кто поддерживает курс на обновление руководства партии, оказались новые ее члены, в том числе Елена Хоштария, которая выразила сожаление в связи с тем, что некоторые члены партии (она имела ввиду, в частности, Нугзара Циклаури) перешли на язык шантажа и оскорблений соратников из-за отличающейся от их мнения позиции.

«Политсовет принял решение о порядке проведения съезда, с которым я не согласна, но, естественно, подчиняюсь ему. Таков демократический процесс. Жаль, что некоторые мои соратники перешли на ругань, шантаж и оскорбления только из-за того, что у меня была отличная от них позиция. Естественно, повторять это я не буду. Не считаю это правильным ни для себя лично, ни для интересов партии. Что касается выборов председателя партии, этот вопрос решится на съезде, что для меня очень важно», — написала Хоштария на своей странице в сети Facebook.

Она подчеркнула, что председатели должны меняться, команда партии должна обновляться, и «Единое национальное движение» должно стать партией европейского типа, в которой будут меняться председатели, а решения будут приниматься демократично, и партия будет развиваться.

Тем не менее, сторонники обновления партии на политсовете оказались в незначительном, но меньшинстве. Политсовет при моральной поддержке мобилизованных у офиса сторонников вынес решение, которое поддерживал из Киева сам Михаил Саакашвили.

Экс-президент, остающийся неформальным лидером ЕНД, откликнулся на это решение также со своей страницы в Facebook и выразил благодарность всем, кто сделал «единственный правильный выбор — в пользу соответствующего для многотысячной, демократической партии европейского типа съезда».

По его оценке, принятое политсоветом решение означает, что большинство партии поддерживает идею единства и обновления партии, которая не имеет альтернативы для будущего «единственной в Грузии организованной силы, защищающей евроатлантический курс».

«Сегодня наша партия показала зрелость, единство и преданность демократическим принципам, что является бесспорной предпосылкой достижения победы на избранном нашим народом пути и завершения существующей аномальной ситуации», — заключил Саакашвили.