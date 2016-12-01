Бишкек, 1 декабря, 2016, 11:20 — ИА Регнум. Вывод из Киргизии военной базы США «Ганси» — правильное решение. Российская военная база также будет выведена, потому что Киргизия должна опираться на свои военные силы, не рассчитывая на помощь со стороны. Об этом сообщил президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сегодня, 1 декабря, на пресс-конференции по итогам его пребывания на высочайшем посту.

President.kg Алмазбек Атамбаев

Атамбаев подчеркнул, что как бы к этому ни относились различные силы, но решение по выводу американской базы было правильным.

«Но последние 5 лет показали, что вывод базы Ганси — правильное решение. Кыргызстан в будущем должен опираться и надеяться только на свои силы. Это касается и российской базы», — сказал он.

Киргизский президент отметил, что не раз слышал упрёки в несимметричном решении по поводу военных баз — США и России: американскую вывели, а российскую — нет. Он напомнил, что с Москвой Бишкек в 2009 году заключил соглашение: подписывал президент Киргизии (2005−2010 гг.) Курманбек Бакиев. Российская база должна была находиться в Киргизии до 2016 года, затем — остаться на 49 лет с возможностью продления срока каждые 25 лет.

«Мы оставили только на 15 лет… Это стоило мне нервов, это не нравилось многим российским министрам, но по этому вопросу я нашел понимание [президента России] Владимира Путина», — сказал он.

Атамбаев отметил важность взаимоотношений с Москвой. При этом, однако, Бишкек должен строить собственную армию.

«Мы с Россией всегда будем стратегическими партнерами, но Кыргызстан в будущем должен опираться и надеяться только на свои вооруженные силы, а не на базы России, Америки или другой страны», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Атамбаев рассказал о достижениях республики в период его правления, об отношении к возможному импичменту и о том, почему он не намерен баллотироваться на второй срок.