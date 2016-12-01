Москва, 1 декабря, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Естественный прирост населения за 10 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года составил 20,292 тысячи человека. Смертность снизилась на 32,7 тысячи человек. Об этом сегодня, 1 декабря, заявила вице-премьер Ольга Голодец на селекторном совещании, посвященном демографии.

Френсис Дей. Мать и ребёнок

«Однако количество рождений детей стремительно снижается. В связи с этим нужно проработать усиление ЭКО и программы борьбы с абортами», — отметила вице-премьер.

По словам Голодец, среди «проблематичных регионов» Камчатский край, Приморский край, Чукотский автономный округ, Белгородская область, Ярославская область, Вологодская область. Голодец призвала регионы взять этот факт на заметку. В остальных регионах устойчивая динамика снижения смертности. «Контроль должен быть еженедельным», — подчеркнула она.

«Тема рождений — здесь у нас ситуация осложняется буквально с каждым днем, мы это видим по всем субъектам РФ, что решать проблему рождаемости очень сложно, но здесь у нас есть наоборот, то есть регионы, которые показывают убедительный результат, и то, что работать в этих условиях можно», — считает Голодец.