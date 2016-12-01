Сочи, Краснодарский край, 1 декабря, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Тестовые матчи стадион «Фишт» в Сочи, на котором завершается реконструкция к чемпионату мира по футболу 2018 года, сможет принять уже весной следующего года. Об этом накануне в ходе презентации Кубка конфедераций FIFA 2017 в Сочи заявил вице-губернатор Краснодарского края Юрий Гриценко, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 1 декабря.

Http://admkrai.krasnodar.ru/content/14/show/348222/ Валерий Карпин и Жулио Баптиста

Тем не менее первых игроков главный спортивный объект курорта уже принял. Серию символических штрафных пенальти на поле «Фишта» пробили бывший полузащитник сборной России по футболу Валерий Карпин и двукратный победитель Кубка конфедераций в составе команды Бразилии Жулио Баптиста.

В споре на лучшего исполнителя штрафных ударов победил Карпин. Он первым попал мячом в подвешенную в правом верхнем углу ворот «тарелочку». Жулио Баптисту проигрыш не расстроил, поскольку это был шуточный конкурс.

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В настоящее время сочинский стадион «Фишт» находится на этапе сдачи, реконструируемая часть закончена в срок. «Завершаются работы по установке кресел, готовность самого объекта, его спортивной инфраструктуры для принятия матчей определена как середина марта 2017 года, до начала тестовых игр, — добавил Юрий Гриценко.

Также в соответствии с графиком ведется строительство предыгровых и тренировочных площадок в Адлере, Краснодаре, Сочи, Анапе и Геленджике. Монтаж временных сооружений будет завершен до мая 2017 года к началу матчей Кубка конфедераций.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другой группе выступят победитель Кубка африканских наций, а также сборные Чили, Австралии и Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сочи пройдет три матча. 19 июня на стадионе «Фишт» встретятся сборные Австралии и Германии, 21 июня — Мексика с Новой Зеландией, 25 июня — Германия и победитель Кубка Африканских наций. Команды, вышедшие в полуфинал, встретятся на сочинской спортивной арене 29 июня.