Санкт-Петербург, 1 декабря, 2016, 10:46 — ИА Регнум. В Колпино (город в составе Санкт-Петербурга) в первый день зимы открыли рабочее движение по Ижорскому мосту и новому участку Оборонной улицы, передает корреспондент ИА REGNUM. В торжественной церемонии принял участие вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

Карина Саввина ИА REGNUM Ижорский мост в Колпино

Оборонную улицу реконструируют от улицы Веры Слуцкой до Тверской улицы, общая протяженность участка, включающая и новый мост через Ижорский пруд, составляет более 2 км. Его открытие позволит переключить часть транспортного потока с проспекта Ленина и Пролетарской улицы в Колпино, а также соединить Заводской проспект с Оборонной улицей, разгрузив Большой Ижорский мост и увеличив пропускную способность улиц и дорог Колпинского района.

Подрядчиком выступила компания «АБЗ-Дорстрой», стоимость контракта составляет 1,14 млрд рублей. Дорогу должны были открыть к 20 декабря, но это удалось сделать с опережением графика, уточнил вице-губернатор Игорь Албин.

Строители возвели четырехполосный мост длиной 286 метров через Ижорский пруд, реконструировали Оборонную улицу длиной 1 тыс. 120 метров, построили новый участок длиной 671 метр, переустроили инженерные сети, добавили велодорожку длиной 935 метров.

Выполненные работы стали первым этапом проекта по реконструкции Оборонной улицы от Заводского проспекта до Лагерного шоссе, этот транспортный коридор должен связать Московское и Петрозаводское шоссе через Софийскую улицу, южную границу Колпино и Лагерное шоссе.

Сейчас Смольный проводит конкурс на проведение второго этапа реконструкции стоимостью 4 млрд рублей. Это предполагает возведение путепровода через железнодорожные пути Московского направления. Итоги тендера будут подведены в декабре.

К слову, проект также должен обеспечить транспортную доступность нового СИЗО «Кресты-2» на 4 тыс. мест. Кроме того, благодаря путепроводу можно будет ликвидировать железнодорожный переезд на пути скоростного поезда «Сапсан».