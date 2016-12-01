Москва, 1 декабря, 2016, 10:27 — ИА Регнум. В результате кибератаки один из российских банков лишился более 100 млн рублей. Предположительно, злоумышленникам удалось взломать автоматизированную банковскую систему (АБС) и похитить все находившиеся в банке деньги, сообщает 1 декабря «Коммерсантъ».

Pixies Клавиатура вычисления

Факт кражи подтвердили в Центробанке. «Банк России зафиксировал факт атаки. По предварительным оценкам, сумма ущерба составляет немногим более 100 млн рублей», — говорится в сообщении.

Как пояснил изданию представитель рынка информационной безопасности, хакеры, по всей видимости, проникли в банковскую сеть и взломали АБС — систему, предназначенную для автоматизации работы банка. Злоумышленникам удалось вывести из АБС крупный платеж на подмененный адрес.

«Если следствие подтвердит этот факт, то данный инцидент станет первым случаем успешной атаки на АБС с серьезной кражей», — отметил собеседник.

Название банка, ставшего жертвой ограбления, не раскрывается. Известно лишь, что речь идет о филиале одной из региональных кредитных организаций. По факту происшествия ведется следствие.