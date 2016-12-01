Москва, 1 декабря, 2016, 09:19 — ИА Регнум. Информация СМИ о том, что у берегов Африки пираты захватили судно с российскими моряками, соответствует действительности. Об этом, как передает НТВ, сообщили в посольстве Бенина в России.

stealth_sly Пираты. Корабль

«Судно действительно было захвачено пиратами, но за пределами территориальных вод Бенина, — уточнил посол Бенина в РФ Анисет Габриэль Кочофа. — На судне действительно находятся граждане Украины и России».

При этом дипломат добавил, что на борту судна, по разным оценкам, могут находиться «до четырех россиян».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что 29 ноября в территориальных водах Бенина пираты захватили греческое судно под панамским флагом, на борту которого могут находиться 18 граждан РФ.

По ее словам, на судне, направлявшемся из Ганы в Бенин, также находятся 2 гражданина Украины.

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