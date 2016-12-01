Берлин, 1 декабря, 2016, 03:36 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом, темой которых было изменение климата на планете, передает Reuters 1 декабря.

Alexander.kurz Ангела Меркель

По словам Меркель, в ходе телефонных переговоров она выразила надежду, что США и Германия «попробуют работать вместе» по данному вопросу, а также поделилась с Трампом своим видением проблемы.

«Конечно, я сказала, что я считаю, что изменение климата вызвано воздействием людей», — сообщила Меркель на конференции христианских демократов (ХДС) в Мюнстере.

Канцлер Германии не сказала, прислушался ли новый американский лидер к ее мнению, но отметила, что «климатические переговоры с американскими президентами… никогда не были легкими» — за исключением переговоров с предшественником Трампа, Бараком Обамой, который ратифицировал Парижское соглашение.

Как сообщало ИА REGNUM, республиканец и консерватор Дональд Трамп, избранный президентом США 8 ноября, неоднократно заявлял, что считает мистификацией угрозу «глобального потепления», якобы катастрофического изменения климата в результате антропогенного воздействия. После избрания Трамп подтвердил, что одним из первых шагов после инаугурации 20 января для него станет отмена Парижского соглашения и других международных договоров по климату, которые накладывают серьезные ограничения на промышленность и добычу полезных ископаемых.