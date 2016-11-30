Москва, 30 ноября, 2016, 20:57 — ИА Регнум. Пираты захватили судно с российскими моряками в нейтральных водах недалеко от побережья Бенина (Западная Африка). Об этом сегодня, 30 ноября, сообщил журналистам посол Бенина в России Габриэль Кочофа, передает телеканал RT.

Pixabay.com Пиратский флаг

Ранее сегодня официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что пираты у берегов Бенина захватили судно с российскими моряками. По данным российского внешнеполитического ведомства на борту захваченного судна находятся 18 российских граждан.

Посол Бенина уточнил, что корабль был захвачен не в территориальных водах его страны, а в нейтральных. По данным дипломата, как только судно попадет в территориальные воды Бенина, все российские граждане будут отпущены.