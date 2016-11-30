Москва, 30 ноября, 2016, 19:31 — ИА Регнум. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 9 декабря посетит Финляндию с рабочим визитом по приглашению своего финского коллеги Юхи Сипиля. Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе российского правительства.

Government.ru Юхи Сипиля и Дмитрий Медведев

На повестке встречи совместные российско-финские проекты в различных областях, включая энергетику и транспорт, а также состояние межрегиональных и приграничных связей.

Напомним, что это уже вторая встреча премьер-министров за текущий год. Первый раз Сипиля встретился с Медведевым 29 января в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе Юха Сипиля заявил о том, что Финляндия приветствует экономическое сотрудничество с Россией в сферах, не затронутых санкциями. Он также отметил, что странам ЕС следует поддерживать контакт с Россией несмотря на то, что действия Москвы на международной арене вызывают беспокойство. «Важность диалога с Россией осознают также на уровне всего Евросоюза и нашу роль в этом ценят», — цитирует премьера финское издание Yle.

В то же время, отметим, Финляндия не раз подвергалась критике со стороны европейских стран за свою политику в отношении России. Так, например, визит президента России Владимира Путина в Финляндию в июле этого года вызвал резонанс среди политического истеблишмента Швеции. Сначала на саммите по безопасности, проходившем в городе Наантали (Финляндия), бывший министр обороны Швеции Карин Энстрем выразила недоумение по поводу приглашения Путина в Финляндию. Позже глава МИД королевства Маргот Вальстрём в интервью шведской газете Dagens Nyheter заявила, что Стокгольм вряд ли бы направил подобное приглашение российскому лидеру. «Вы должны быть осторожными, когда речь идет о действиях, которые могут быть использованы в целях пропаганды или которые могут быть истолкованы как официальное признание определённой политики», — заявила тогда Вальстрём.