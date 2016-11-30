Вена, 30 ноября, 2016, 18:58 — ИА Регнум. Лидер ОПЕК по экспорту нефти Саудовская Аравия согласилась сократить добычу нефти до 10,06 миллионов барреле в сутки в рамках новых договоренностей картеля, сообщает 30 ноября Reuters.

Nicolas Raymond Флаг Саудовской Аравии

До соглашения добыча саудитов составляла 10,54 миллиона баррелей в сутки.

Также сообщается, что министры ОПЕК в Вене сошлись на мнении приостановить членство Индонезии в организации, а также позволить Ирану нарастить свою добычу до 3,797 миллионов баррелей в сутки.

Напомним, 30 ноября участники саммита ОПЕК пришли к соглашению сократить производство нефти в картеле на 1,2 млн баррелей в сутки — до 32,5 млн баррелей. Данная мера нужна для стабилизации рынка нефти, что в среднесрочной перспективе приведет к росту цен на энергоносители. После первых итогов встречи, стоимость барреля нефти взлетела вверх на 7,5%