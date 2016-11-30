Москва, 30 ноября, 2016, 18:27 — ИА Регнум. Всероссийская перепись населения может проходить по интернету, предусматривается и расширение сведений о населении. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября, соответствующий законопроект Госдумы приняла в первом чтении.

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Так, правительственный законопроект предполагает введение дополнительного способа сбора сведений о населении с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети интернет. Сбор сведений будет вестись через Единый портал госуслуг, пояснил замглавы Росстата Георгий Оксенойт.

Ко второму чтению предполагается внесение поправки, разрешающий заполнять анкету не только со стационарного компьютера или ноутбука, но и со смартфона или планшета, сообщил депутат Госдумы Денис Москвин («Единая Россия»).

Кроме того, на уровне закона закрепляется существующая практика проведения в период между переписями выборочного статистического наблюдения в отношении части лиц, подлежащих переписи, на основе выборки не менее 5% населения — так называемая микроперепись населения.

Прописывается, что срок и дата проведения микропереписи устанавливается правительством РФ.

Также предусматривается расширение перечня сведений о населении, используемых для контроля соответствия внесенной в бланк переписного листа информации по конкретному лицу: адрес электронной почты, номер контактного телефона, страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС). «СНИЛС охватывает более широкие круги населения, нежели ИНН», — отметил Оксенойт в ходе дискуссии.

Он также напомнил, что Росстат выходил с предложением ввести обязанность для граждан РФ участвовать во Всероссийской переписи населения. «Это предложение не было поддержано правительством», — уточнил представитель ведомства.