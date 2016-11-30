Краснодар, 30 ноября, 2016, 18:22 — ИА Регнум. Около 500 человек — пассажиры и сотрудники — эвакуированы из здания терминала аэропорта Краснодара во второй половине дня 30 ноября. Причиной стала информация о возможном минировании здания.

Obakeneko Аэропорт Краснодара

Как сообщает «Югополис» со ссылкой на компанию «Базэл Аэро», информация о возможном минировании поступила в 16:30 от отделения транспортной милиции. На тот момент в здании аэровокзала находились около 500 человек.

В настоящее время на месте работают оперативные службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 30 ноября, в регионе прошел сильный снегопад, который внес изменения в работу аэропортов и железной дороги в Краснодарском крае. Так, было задержано семь поездов. В аэропорту Сочи на вылет задержаны два рейса, еще два рейса не смогли вовремя вылететь из аэропорта Краснодара.