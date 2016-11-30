Пхеньян, 30 ноября, 2016, 17:56 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН ввел новые санкции в отношении Северной Кореи, что стало ответом на пятые ядерные испытания, сообщает 30 ноября Reuters.

Gilad Rom Флаг КНДР

Все 15 членов Совета Безопасности единогласно высказались за сокращение экспорта угля на 60%, что составит 7 млн. 500 тыс. тонн в год. КНДР будет терять порядка 700 миллионов долларов в год. Также санкции включают запрет на экспорт меди, никеля, серебра и цинка.

Напомним, в сентябре в КНДР прошли пятые испытания ядерного оружия, они стали самыми крупными в истории страны.

Япония, Южная Корея и США призвали «ужесточить санкции» против КНДР. В ноябре США и Китай договорились о введении новых санкций против Северной Кореи, хотя ранее Китай заявил, что будет блокировать санкции против своего союзника. Принятие новой резолюции состоялось благодаря позиции России.