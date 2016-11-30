СБ ООН вводит новые санкции в отношении Северной Кореи
Пхеньян, 30 ноября, 2016, 17:56 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН ввел новые санкции в отношении Северной Кореи, что стало ответом на пятые ядерные испытания, сообщает 30 ноября Reuters.
Все 15 членов Совета Безопасности единогласно высказались за сокращение экспорта угля на 60%, что составит 7 млн. 500 тыс. тонн в год. КНДР будет терять порядка 700 миллионов долларов в год. Также санкции включают запрет на экспорт меди, никеля, серебра и цинка.
Напомним, в сентябре в КНДР прошли пятые испытания ядерного оружия, они стали самыми крупными в истории страны.
Япония, Южная Корея и США призвали «ужесточить санкции» против КНДР. В ноябре США и Китай договорились о введении новых санкций против Северной Кореи, хотя ранее Китай заявил, что будет блокировать санкции против своего союзника. Принятие новой резолюции состоялось благодаря позиции России.