Москва, 30 ноября, 2016, 16:34 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, усиливающий защиту лесного фонда и не допускающий иностранных граждан к владению земельными участками в ДФО, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября. Законопроект был инициирован группой членов Совета Федерации во главе со спикером верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко, документ направлен на корректировку ряда норм закона о дальневосточном гектаре, вступившего в силу 1 июня 2016 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

Кто определит земли под участки

В частности речь идет о порядке определения земель, которые не могут быть переданы в безвозмездное пользование, согласно закону о дальневосточном гектаре. Сейчас такие земли определяются высшим исполнительным органом власти соответствующего субъекта ДФО, законопроект предусматривает, что перечень таких земель будет определяться законом субъекта, причем с законодательной инициативой здесь будет выступать руководитель субъекта, причем проект закона будет согласовываться с федеральным органом исполнительной власти в ДФО.

Кроме того, законопроектом предполагается, что выделять участки из земель лесного фонда будет орган госвласти, уполномоченный на предоставление земельных участков в соответствии с лесным законодательством. Полномочия выделять участки, не относящиеся к лесному фонду, остаются у органов местного самоуправления. Документ предусматривает, что земельный участок, расположенный в границах охотничьих угодий, не может предоставляться в безвозмездное пользование.

Гектары — только гражданам РФ

Закон содержит ряд новаций, которые призваны не допустить владение, распоряжение и пользование участками иностранными гражданами и лицами без гражданства, отметил докладчик по законопроекту, член Совета Федерации Дмитрий Азаров. Закрепляется возможность предоставления, передачи и любого перехода прав на такие земельные участки только гражданам РФ. Также предлагается дополнить перечень оснований для отказа в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование новым основанием, корреспондирующим новой норме о том, что предоставление, передача, переход прав на земельные участки, расположенные на территориях дальневосточных субъектов РФ, осуществляются исключительно гражданам России. Документ предписывает изымать участки в случае прекращения гражданства РФ у их получателей. Одновременно предлагается установить механизм изъятия участка, который уже был передан гражданину России, если гражданство Российской Федерации у этого лица прекращается — он изымается по иску органа, принявшего решение о предоставлении земельного участка.

Участок под объектом недвижимости

При получении заявки на участок органы власти будут обязаны направлять межведомственные запросы, касающиеся наличия или отсутствия оснований для отказа в выдаче участка. Сейчас у уполномоченных органов власти есть такое право, но не обязанность.

Документ также дает возможность возлагать закрепленные за Росреестром функции на подведомственное ему учреждение: речь идет о ФГБУ «ФКП Росреестра», который может заниматься государственной регистрацией прав и государственным кадастровым учетом объектов недвижимости и ведением кадастровых карт.

Законопроект дает право гражданину на предоставление земельного участка в безвозмездное пользование в случае, если на нем расположены объекты недвижимости, правообладателем которых является заявитель. «Это позволит предоставлять гражданам те участки, на которых еще до начала 2000-х годов этими гражданами были возведены дома и иные сооружения», — отмечают авторы инициативы.

Регламентируются сроки передачи информации об изменениях в сведениях об участках оператору информационной системы — в течение трех рабочих дней. Оператору же в течение трех рабочих дней надлежит внести такие сведения в информационную систему и разместить их на официальном сайте. «Изменения направлены на стимулирование социально-экономического развития дальневосточных субъектов РФ, позволят повысить эффективность реализации Федерального закона, исключить возможные факты нерационального использования природных ресурсов в данных регионах», — отмечают авторы законопроекта.

Работа над ошибками

«Документ — это работа над ошибками по закону о дальневосточном гектаре, анализ правоприменительной практики», — сказал глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия»). По словам Николаева, норму об ограничении части муниципалитетов в предоставлении земельных участков следует проработать ко второму чтению.

В свою очередь, Дмитрий Азаров призвал депутатов Госдумы как можно быстрее принять законопроект, поскольку с 1 февраля 2017 года заявку на предоставление дальневосточного гектара смогут подать все граждане РФ, количество заявок резко возрастет, а региональные Заксобрания должны успеть принять соответствующие законы на своем уровне.