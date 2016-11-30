Анкара, 30 ноября, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Власти Турции задержали шесть человек, в связи с пожаром в общежитии колледжа для девочек на юге страны, сообщает 30 ноября Reuters.

skeeze Пожар

Обвинения были выдвинуты против заведующего общежитием и других должностных лиц, однако расследование еще продолжается.

Напомним, пожар произошел в общежитии города Аладаг, расположенный в провинции Адана. 12 человек стали жертвами пожара, еще 22 человека получили ранения. По предварительной информации причиной пожара стало электрическое замыкание.

Оппозиционные силы Турции подвергли критики политику руководства страны в области образования, так как наблюдается рост подобных общежитий для малообеспеченных студентов из сел, где нет государственных школ.