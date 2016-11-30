Politico: Трамп собрал в своей администрации «команду консервативной мечты»
Вашингтон, 30 ноября, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Если сложить всех тех, кого избранный президент США Дональд Трамп назначил на ответственные посты в своей администрации, оказывается, что они представляют собой «команду консервативной мечты», от которой радостью наполнится сердце любого республиканца, вызывая при этом отчаяние среди либералов, сообщает Politico.
Так, министр образования в новой администрации Трампа является ярым критиком общественных школ, призывая направлять деньги налогоплательщиков на чартерные школы и программы поручительства. Вошедший в его команду глава министерства здравоохранения и социального обеспечения хочет поставить крест на Obamacare, а также провести приватизацию государственного медицинского обслуживания престарелых Medicare.
Его генеральный прокурор найдет управу на «города-убежища», а также повысит число депортаций нелегальных мигрантов, тогда как кандидат Трампа на пост главы ЦРУ считает ошибкой закрытие «тайных» тюрем, а его советник по национальной безопасности утверждает, что ислам является угрозой западной цивилизации.
«Это самый консервативный кабинет со времен Рейгана», — отметил президент организации Club for Growth Дэвид Макинтош. «Но я не думаю, что он подбирает людей не при помощи идеологических линз. Я считаю, что он по-настоящему ищет для этих ведомств людей, которые разделяют его приоритеты», — подчеркнул он.
Добавляя в эту смесь Митта Ромни в качестве госсекретаря, а также губернатора штата Южная Каролина Никки Хейли, которая может стать послом США в ООН, Трамп пытается прибавить умеренности его администрации.
Трампу еще предстоит назвать имена своих глав Минобороны, Агентства охраны окружающей среды, Минсельхоза и обладателей ряда других высоких постов в своем кабинете. Но такими темпами и с поддержкой Конгресса, в котором большинство принадлежит республиканцам, Трамп будет обладать достаточной поддержкой не только для того, что демонтировать значительную часть наследия президента Барака Обамы, но и устремить свой взор на программу президента Линдона Джонсона «Великое общество», которая лежала в основе социального обеспечения на протяжении почти 50 лет.
Либеральная часть политического спектра США с разочарованием встретила назначения Трампа и, несмотря на все обвинения в их адрес, не смогла помешать избранному президенту.