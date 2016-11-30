Вашингтон, 30 ноября, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Если сложить всех тех, кого избранный президент США Дональд Трамп назначил на ответственные посты в своей администрации, оказывается, что они представляют собой «команду консервативной мечты», от которой радостью наполнится сердце любого республиканца, вызывая при этом отчаяние среди либералов, сообщает Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Так, министр образования в новой администрации Трампа является ярым критиком общественных школ, призывая направлять деньги налогоплательщиков на чартерные школы и программы поручительства. Вошедший в его команду глава министерства здравоохранения и социального обеспечения хочет поставить крест на Obamacare, а также провести приватизацию государственного медицинского обслуживания престарелых Medicare.

Его генеральный прокурор найдет управу на «города-убежища», а также повысит число депортаций нелегальных мигрантов, тогда как кандидат Трампа на пост главы ЦРУ считает ошибкой закрытие «тайных» тюрем, а его советник по национальной безопасности утверждает, что ислам является угрозой западной цивилизации.

«Это самый консервативный кабинет со времен Рейгана», — отметил президент организации Club for Growth Дэвид Макинтош. «Но я не думаю, что он подбирает людей не при помощи идеологических линз. Я считаю, что он по-настоящему ищет для этих ведомств людей, которые разделяют его приоритеты», — подчеркнул он.

Добавляя в эту смесь Митта Ромни в качестве госсекретаря, а также губернатора штата Южная Каролина Никки Хейли, которая может стать послом США в ООН, Трамп пытается прибавить умеренности его администрации.

Трампу еще предстоит назвать имена своих глав Минобороны, Агентства охраны окружающей среды, Минсельхоза и обладателей ряда других высоких постов в своем кабинете. Но такими темпами и с поддержкой Конгресса, в котором большинство принадлежит республиканцам, Трамп будет обладать достаточной поддержкой не только для того, что демонтировать значительную часть наследия президента Барака Обамы, но и устремить свой взор на программу президента Линдона Джонсона «Великое общество», которая лежала в основе социального обеспечения на протяжении почти 50 лет.

Либеральная часть политического спектра США с разочарованием встретила назначения Трампа и, несмотря на все обвинения в их адрес, не смогла помешать избранному президенту.