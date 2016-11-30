В московском метро запустили поезд с русской живописью
Москва, 30 ноября, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Из электродепо «Красная Пресня» отправился брендированный поезд, посвященный русской живописи XX века. Каждый вагон этого поезда — лаконичный рассказ об одном из периодов XX века, сопровождающийся 78 воспроизведениями фрагментов работ из коллекции Третьяковской галереи на Крымском Валу, сообщает 30 ноября корреспондент ИА REGNUM.
Запуск поезда с картинами русских художников 20 века — это первый этап масштабного образовательного проекта «Интенсив ХХ». Для создания этого своеобразного музея на колесах, организаторы выбрали просторные и современные вагоны модели «Русич».
Помимо поезда с фрагментами картин, следующим этапом проекта станет запуск интернет-портала INTENSIV20.RU, на котором в виде ярких и коротких лекций и подкастов будет размещена информация об авторах и коллекции Третьяковской галереи на Крымском Валу.
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Третьим и последним элементом программы, который, по мнению авторов, концептуально свяжет воедино все элементы образовательного проекта, станет оформление станции метро «Парк культуры». Опираясь на мировую практику, когда определенная станция метрополитена ассоциируется у пассажиров с конкретным объектом культуры, организаторы проекта «Интенсив ХХ» различными визуальными средствами, такими как баннеры на платформах и эскалаторах, наклейки в межарочных пространствах, напольные стикеры, стикеры на дверях, тантамарески, уличные инсталляции при входе в метро, плакаты при входе в метро, визуально свяжут между собой станцию метро «Парк культуры» и Третьяковскую галерею на Крымском Валу. Примеры подобного сотрудничества можно наблюдать на станциях метро «Museum» в Торонто и «Palais-Royal-Musée du Louvre» в Париже.
Добавим также, что проект «Интенсив ХХ» реализуется совместными усилиями Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Московского метрополитена и Государственной Третьяковской галереи. Его цель — через интеграцию искусства в повседневную жизнь города изменить отношение широкой аудитории к русской живописи ХХ века, сделать ближе и понятнее ее художественный язык.
В ходе проекта каждые два месяца будут представлены разные этапы развития русского искусства ХХ века: авангард, соцреализм и 1960-е — 1980-е годы. Общая продолжительность проекта составит 6 месяцев.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, для московского метрополитена стало уже привычным делом запускать тематические поезда, приуроченные к важным датам отечественной истории либо знаменитым личностям, которыми по праву гордится страна, а также к другим не менее значимым культурным событиям из жизни России. Напомним, что одной из первых «ласточек» такого рода стал фирменный поезд «Курская дуга», посвященный 60-летию Курской битвы, а одним из последних стал запуск поездов с героями советских мультфильмов.
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