Москва, 30 ноября, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Из электродепо «Красная Пресня» отправился брендированный поезд, посвященный русской живописи XX века. Каждый вагон этого поезда — лаконичный рассказ об одном из периодов XX века, сопровождающийся 78 воспроизведениями фрагментов работ из коллекции Третьяковской галереи на Крымском Валу, сообщает 30 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Брендированный поезд, посвященный русской живописи XX века

Дарья Антонова ИА REGNUM Запуск брендированного поезда, посвященного русской живописи XX века

Запуск поезда с картинами русских художников 20 века — это первый этап масштабного образовательного проекта «Интенсив ХХ». Для создания этого своеобразного музея на колесах, организаторы выбрали просторные и современные вагоны модели «Русич».

Дарья Антонова ИА REGNUM Брендированный поезд, посвященный русской живописи XX века

Помимо поезда с фрагментами картин, следующим этапом проекта станет запуск интернет-портала INTENSIV20.RU, на котором в виде ярких и коротких лекций и подкастов будет размещена информация об авторах и коллекции Третьяковской галереи на Крымском Валу.

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Третьим и последним элементом программы, который, по мнению авторов, концептуально свяжет воедино все элементы образовательного проекта, станет оформление станции метро «Парк культуры». Опираясь на мировую практику, когда определенная станция метрополитена ассоциируется у пассажиров с конкретным объектом культуры, организаторы проекта «Интенсив ХХ» различными визуальными средствами, такими как баннеры на платформах и эскалаторах, наклейки в межарочных пространствах, напольные стикеры, стикеры на дверях, тантамарески, уличные инсталляции при входе в метро, плакаты при входе в метро, визуально свяжут между собой станцию метро «Парк культуры» и Третьяковскую галерею на Крымском Валу. Примеры подобного сотрудничества можно наблюдать на станциях метро «Museum» в Торонто и «Palais-Royal-Musée du Louvre» в Париже.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зельфира Трегулова проводит экскурсию по поезду, посвященному русской живописи XX века

Добавим также, что проект «Интенсив ХХ» реализуется совместными усилиями Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Московского метрополитена и Государственной Третьяковской галереи. Его цель — через интеграцию искусства в повседневную жизнь города изменить отношение широкой аудитории к русской живописи ХХ века, сделать ближе и понятнее ее художественный язык.

Дарья Антонова ИА REGNUM Брендированный поезд, посвященный русской живописи XX века

В ходе проекта каждые два месяца будут представлены разные этапы развития русского искусства ХХ века: авангард, соцреализм и 1960-е — 1980-е годы. Общая продолжительность проекта составит 6 месяцев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Картины русских живописцев XX века на станции Парк культуры

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для московского метрополитена стало уже привычным делом запускать тематические поезда, приуроченные к важным датам отечественной истории либо знаменитым личностям, которыми по праву гордится страна, а также к другим не менее значимым культурным событиям из жизни России. Напомним, что одной из первых «ласточек» такого рода стал фирменный поезд «Курская дуга», посвященный 60-летию Курской битвы, а одним из последних стал запуск поездов с героями советских мультфильмов.

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